Data di uscita del film:

27/04/2017 Genere: Thriller Regia:

Giuseppe Alessio Nuzzo Cast:

Francesco Montanari, Nicoletta Romanoff, Fabrizio Nevola, Anna Safroncik, Maria Grazia Cucinotta Trama del Film LE VERITÀ:

Tornato dall'India dopo un viaggio d'affari, il giovane imprenditore Gabriele Manetti sente che la sua vita sta per prendere una direzione diversa da quella che ha sempre avuto. Il suo mondo, le certezze che la sua condizione sociale gli ha permesso di avere, lo stesso rapporto con la sua fidanzata e con i suoi amici non lo appagano più. Si accorge, però, di essere tornato dal viaggio anche con qualcos'altro: scopre, infatti, di aver acquisito la capacità di poter "vedere" oltre le apparenze, di poter prevedere il futuro...



