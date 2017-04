Maradonapoli Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

01/05/2017 Genere: Documentario Regia:

Alessio Maria Federici Cast:

Trama del Film MARADONAPOLI:

Il 30 giugno 1984 sembra un giorno come tanti. Forse in tutto il resto del mondo, ma non a Napoli, dove quello è il giorno dell'"avvento" di Maradona. Napoli è e sempre sarà la città dove tutto sembra più bello o più brutto di quello che è, ma soprattutto la città dove tanti uomini sono diventati qualcosa di più: simboli, eroi, santi. Il popolo di Napoli protegge le sue icone, le osanna, le esaspera per tramandarne i significati, fino a farle diventare un'arma di affermazione e identificazione.



Trailer Italiano Film Alessio Maria Federici maradonapoli