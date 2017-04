Gli Amori Di Una Bionda Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

10/04/2017 Genere: Drammatico Regia:

Milos Forman Cast:

Jana BrejchovĆ”, Vlamidir Pucholt Trama del Film GLI AMORI DI UNA BIONDA:

Durante una festa in una cittadina di provincia una ragazza, operaia in una fabbrica, conosce un giovanotto, pianista, originario di Praga. Fanno l'amore. Poi lui se ne va. Lei lo segue a Praga ma viene accolta tiepidamente dal pianista e freddamente addirittura dalla famiglia di lui. La bionda ritorna alla fabbrica, favoleggiando con le amiche delle sue avventure nella capitale.



