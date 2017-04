Silenzi E Parole Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film: 06/04/2017

Genere: Documentario
Regia: Peter Marcias

Peter Marcias Cast:

Trama del Film SILENZI E PAROLE:

Confronto fra due realtà in apparenza piuttosto distanti tra loro: la Quaresima dei Frati Cappuccini e la Queeresima dell'Associazione ARC una organizzazione sarda attiva sul piano culturale e del volontariato, nata nel 2002 a Cagliari). Da una parte i riti cristiani seguiti da un pubblico numeroso e devoto, dall'altra giovani e non giovani che cercano di portare avanti con passione un'idea di civiltà . Sullo stesso piano sono uomini e donne dell'Italia moderna, individui qualunque che attraverso un impegno concreto cambiano qualcosa in meglio della nostra nazione, l'Italia.



