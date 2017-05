Il Mondo Di Mezzo Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

04/05/2017 Genere: Drammatico Regia:

Massimo Scaglione Cast:

Matteo Branciamore, Nathalie Caldonazzo, Tony Sperandeo, Massimo Bonetti, Laura Lena Forgia Trama del Film IL MONDO DI MEZZO:

Gaetano Mariotti, imprenditore dell'edilizia romana è uomo ambizioso e senza scrupoli, nutre il desiderio di condurre suo figlio Tommaso sulle sue stesse orme. Sarà la prematura morte del padre a catapultarlo, suo malgrado, alla guida dell'impero. La coscienza lascia repentinamente il posto ad un'incalzante avidità che lo porta a stringere uno scellerato sodalizio con i poteri del Campidoglio. In stile Cosa Nostra, si completa il filone giudiziario ormai noto come Mafia Capitale.



