Data di uscita del film:

13/04/2017 Genere: Drammatico Regia:

Liana Marabini Cast:

Christopher Lambert, Remo Girone, Mara Gualandris, Margherita Remotti, Francesco Meola, Francesco Riva Trama del Film MOTHERS:

Mothers è dedicato alle madri, ma non a madri qualunque, bensì alle madri di ragazzi ai quali queste madri hanno dato tutto quello che potevano – una buona educazione, buone condizioni di vita – e poi vedono questi giovani che abbandonano tutto quello per cui erano stati preparati – una vita in Occidente con buone scuole, buona educazione – per arruolarsi nella jihad. Le due eroine del mio film sono due mamme – una musulmana e una cristiana – che hanno in comune questo grande dolore e questo senso di abbandono e di tradimento che ricevono dai due figli, che entrambi si arruolano nella jihad e partono per combattere nelle fila dell’Isis. Allora le due mamme si ritrovano impotenti di fronte a questa scelta dei figli, la loro vita è drammaticamente capovolta, perché perdono le amicizie, perdono perfino il lavoro a causa di questa scelta dei figli; però, nasce una grande amicizia tra loro due.



