Data di uscita del film:

06/04/2017 Genere: Drammatico Regia:

Jim Sheridan Cast:

Vanessa Redgrave, Rooney Mara, Theo James, Aidan Turner, Eric Bana Trama del Film IL SEGRETO:

Da 40 anni Rose è internata in un manicomio dell'Irlanda del Nord, ed è lì che incontra il dottor Grene, un medico di buona volontà che dapprima impedisce il trasferimento della donna in un'altra struttura, poi si appassiona alla sua tragica storia. Rose è accusata di aver ucciso il proprio figlio appena nato, un figlio che il paese sostiene essere stato concepito con il prete cattolico locale, e che invece la protestante Rose dice essere il frutto del suo amore per un pilota che combatte per l'esercito inglese.



Clip - Ero Sicura Film Eric Bana Theo James Rooney Mara Jim Sheridan il-segreto Aidan Turner Vanessa Redgrave