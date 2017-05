Adorabile Nemica Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





04/05/2017 Genere: Commedia Regia:

Mark Pellington Cast:

Amanda Seyfried, Shirley MacLaine, Anne Heche, Alanna Ubach, Tom Everett Scott Trama del Film ADORABILE NEMICA:

Harrier è stata una fortunata donna di successo e ora si appresta a passare gli ultimi anni della sua vita. Ha sempre avuto sotto controllo ogni aspetto della sua vita e quindi decide di assegnare ad Anne Sherman, una scrittrice del posto, il compito di scrivere in anticipo il suo necrologio. La prima stesura non risponde alle sue aspettative e da questo le nasce l'idea di riscrivere l'intera storia della sua esistenza prima che sia troppo tardi.



