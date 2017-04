Whitney Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

24/04/2017 Genere: Documentario Regia:

Nick Broomfield Cast:

Trama del Film WHITNEY:

Cinque anni dopo la morte della celebre cantante, con Whitney scopriremo i lati nascosti di questa donna, fortissima e magnetica sul palco, ma fragile nell'anima. Il documentario, commissionato dalla BBC, è stato affidato alla regia di Nick Broomfield, autore di successo, già apprezzatissimo per il pregevole documentario su Kurt Cobain. Composto da scene di vita quotidiana, interviste a colleghi ed amici e spezzoni dei più bei concerti, Whitney ci mostra com'è nata una delle stelle più luminose della musica mondiale e come si sia, lentamente, spenta in un epilogo tragico e drammatico.



-- Scegli la provincia -- Milano

VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 14.962 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film whitney Nick Broomfield