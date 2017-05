Merci Patron! Trailer Sottotitolato - iVid Portale dei trailer Trailer Sottotitolato





Data di uscita del film:

01/05/2017 Genere: Drammatico Regia:

Francois Ruffin Cast:

Trama del Film MERCI PATRON!:

Il film racconta il vero inseguimento di Arnault, che ha delocalizzato in Bulgaria decine di fabbriche del gruppo, lasciando senza occupazione migliaia di lavoratori. Il clou arriva quando Ruffin conosce Serge e Jocelyn Klur, una coppia che per oltre 25 anni ha lavorato alle confezioni degli abiti di Kenzo, altro marchio LVMH, che nel 2007 sono stati licenziati in tronco, proprio a causa di una delle delocalizzazioni del gruppo. I tre riescono ad arrivare a casa del milionario e grazie a una telecamera nascosta...



