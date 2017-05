Quattro Donne E Il Desiderio Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

27/04/2017 Genere: Drammatico Regia:

Tomasz Wasilewski Cast:

Julia Kijowska, Magdalena Cielecka, Dorota Kolak, Marta Nieradkiewicz, Andrzej Chyra Trama del Film LE DONNE E IL DESIDERIO:

Polonia 1990. I venti del cambiamento stanno soffiando con forza ed euforia e incertezza sul futuro sembrano dominare i pensieri delle persone. Quattro donne apparentemente realizzate decidono di attivarsi per prendere in mano le decisioni sulle proprie vite. Agata è moglie e madre ma non è felice e cerca una via d'uscita nell'amore per un sacerdote. Renata è un'insegnante ormai sul punto di andare in pensione che è attratta da Marzena, una giovane vicina di casa che è stata reginetta di bellezza e ha il marito che lavora in Germania. La sorella maggiore di Marzena è la dirigente della scuola in cui insegna Renata e ha una relazione con un medico, padre di un suo studente.



-- Scegli la provincia -- Asti Bari Catania Milano Modena Padova Perugia Pesaro Urbino Pisa Pistoia Ravenna Roma Torino Trento Treviso Udine

-- Seleziona il video -- Spot Tv



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 667 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film Julia Kijowska Magdalena Cielecka Marta Nieradkiewicz le-donne-e-il-desiderio Dorota Kolak Andrzej Chyra Tomasz Wasilewski