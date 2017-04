Aldabra - C’era Una Volta Un’isola Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

18/04/2017 Genere: Documentario Regia:

Steve Lichtag Cast:

Oldrich Kaiser Trama del Film ALDABRA - C’era una Volta un’Isola:

L'isola che non c'è esiste realmente e si trova nel cuore dell'Oceano Indiano. Si chiama Aldabra, ed è l'ultimo paradiso incontaminato al mondo. Per sei volte affondato e riemerso dalle acque e destinato ad inabissarsi ancora, è uno dei più grandi atolli del nostro pianeta, abitato soltanto da rare specie animali e sul quale l'uomo non può mettere piede.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 266 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film Oldrich Kaiser Steve Lichtag aldabra-c-era-una-volta-un-isola