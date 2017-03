You Are Wanted - Stagione 1 Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

17/03/2017 Genere: Drammatico Regia:

Cast:

Matthias Schweighöfer, Alexandra Maria Lara, Karoline Herfurth Trama del Film YOU ARE WANTED - Stagione 1:

Lukas è un giovane hotel manager e padre, i cui dati personali vengono violati da un gruppo di hacker, che riscrivono la sua vita, fino a quando il German Federal Criminal Office (BKA) lo accusa di essere membro di un’organizzazione terroristica. Persino sua moglie comincia a dubitare di lui. E quando suo figlio viene minacciato, Lukas si ritrova nella condizione di dover reagire. Si allea con Lena Arandt, anche lei vittima degli hacker. Chi c’è dietro la cospirazione? Perché è stato preso di mira proprio lui? Lukas è costretto a reagire, trovare i colpevoli, dimostrare la propria innocenza e avere indietro la sua vecchia vita.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 11 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film Alexandra Maria Lara Matthias Schweighöfer you-are-wanted-stagione-1 Karoline Herfurth