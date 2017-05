War Machine Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

26/05/2017 Genere: Regia:

David Michôd Cast:

Brac Pitt, Tilda Swinton, Sir Ben Kingsley, Anthony Michael Hall, Topher Grace, Will Poulter, Lakeith Stanfield, Emory Cohen, John Magaro, RJ Cyler, Alan Ruck, Scoot McNairy e Meg Tilly Trama del Film WAR MACHINE:

In questa cupa storia di guerra dei giorni nostri, lo sceneggiatore e regista David Michôd , racconta la turbolenta ascesa e caduta di un generale statunitense, mescolando realtà e parodia e sottolineando quanto sia difficile oggi distinguere tra le due. Con uno sguardo assurdista, Michôd segue le vicende di un uomo con una naturale propensione al comando che ben presto inizia un'inesorabile corsa verso la follia pura. La storia ruota attorno alla sagace interpretazione di Brad Pitt, che ritrae una delle figure più contraddittorie della propria generazione: il pluridecorato e carismatico generale Stanley McChrystal, il quale, dopo avere brillantemente guidato le forze NATO in Afghanistan, viene esautorato in seguito a uno spietato articolo di giornale. Una commedia satirica che si ispira al bestseller "The Operators: The Wild And Terrifying Inside Story Of America's War In Afghanistan" del giornalista Michael Hastings, scomparso nel 2013.



