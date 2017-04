Izombie - Stagione 3 Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale









04/04/2017 Genere: Horror

Cast:

Rose McIver

Nella terza stagione, Liv scopre che gli zombie che vivono a Seattle sono più numerosi di quanto credesse. In realtà, una compagnia militare privata sta arruolando un piccolo esercito di zombie, e quest’armata si prepara al giorno in cui gli umani scopriranno la loro esistenza. Major trova quindi un lavoro e un’accettazione all’interno dell’esercito. Liv e Clive indagano sull’omicidio di una famiglia zombie che rischia di scatenare un conflitto tra zombi e umani. L’ex capo di Ravi al Centro per il Controllo della Malattia si presenta a Seattle per indagare il massacro di Max Rager. Blaine scopre che vivere come un umano senza ricordi del suo oscuro passato è più una benedizione che una disgrazia. Peyton scopre un indizio, in uno dei suoi casi, che potrebbe condurre al criminale che sta tirando tutti i fili. In questa stagione, Liv mangerà i cervelli e assumerà i tratti di una dominatrice, di uno stunt-man alla Jackass, di un’insegnante di scuola materna, di un teorico cospirazionista, di un dungeon master e di molti altri ancora.



