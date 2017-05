The Leftover - Stagione 3 Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

30/04/2017 Genere: Drammatico Regia:

Cast:

Justin Theroux, Carrie Coon, Margaret Qualley, Kevin Carroll, Regina King, Amy Brenneman, Christopher Eccleston, Liv Tyler, Chris Zylka, Janel Moloney, Jovan Adepo, Scott Glen Trama del Film THE LEFTOVER - Stagione 3:

Creata da Damon Lindelof e Tom Perrotta, la serie drammatica vincitrice di un Peabody Award® si concentra sulle reazioni della gente comune di fronte agli eventi inspiegabili, quando delle esistenze cambiarono per sempre in seguito alla scomparsa inspiegabile di 140 milioni di persone dalla faccia della terra. La terza ed ultima stagione sarà ambientata in Australia, dove si trova Garvey Sr.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 466 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film the-leftover-stagione-3 Chris Zylka Amy Brenneman Liv Tyler Janel Moloney Margaret Qualley Christopher Eccleston Regina King Carrie Coon Jovan Adepo Kevin Carroll Scott Glen Justin Theroux