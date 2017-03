Vieni A Vivere A Napoli! Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

23/03/2017 Genere: Commedia Regia:

Edoardo De Angelis, Guido Lombardi, Francesco Prisco Cast:

Miriam Candurro, Antonio Casagrande, Massimiliano Gallo, Gianfelice Imparato, Giovanni Esposito Trama del Film VIENI A VIVERE A NAPOLI!:

Vieni a vivere a Napoli” è un film in tre episodi firmati dai tre registi napoletani tra i più interessanti del momento: Francesco Prisco, Guido Lombardi, Edoardo De Angelis. Il produttore Alessandro Cannavale (Run Film srl) ha chiesto loro di raccontare la città. Napoli è una città che contiene molti mondi e li accoglie tutti come una madre amorevole. Non lasciatevi ingannare dall'invito contenuto nel titolo però, potrebbe contenere una beffa: per vivere qui ci vuole lo stomaco giusto.



