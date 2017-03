Victoria Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





23/03/2017 Genere: Drammatico Regia:

Sebastian Schipper Cast:

Laia Costa, Frederick Lau, Franz Rogowski, Burak Yigit, Max Mauff Trama del Film VICTORIA:

Victoria, una ventenne spagnola che vive da qualche tempo a Berlino, incontra fuori da un locale notturno Sonne e i suoi amici. Sono berlinesi 'veri', così si definiscono e possono mostrarle la città ignota agli stranieri. Victoria li segue divertita fino a quando qualcuno si fa vivo per esigere dal gruppo un credito: devono compiere una rapina all'alba in una banca. Cosa deciderà di fare la ragazza?



Trailer Italiano Film Frederick Lau Laia Costa Burak Yigit victoria-2017 Max Mauff Sebastian Schipper Franz Rogowski