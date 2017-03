Grace And Frankie - Stagione 3 Trailer Sottotitolato - iVid Portale dei trailer Trailer Sottotitolato





Data di uscita del film:

24/03/2017 Genere: Commedia Regia:

Marta Kauffman, Howard J. Morris Cast:

Jane Fonda, Lily Tomlin Trama del Film GRACE AND FRANKIE - Stagione 3:

Grace and Frankie vede Jane Fonda e Lily Tomlin interpretare rispettivamente le nemesi Grace e Frankie, impegnate ad affrontare l’ultimo capitolo delle loro vite, anche se non nel modo in cui avrebbero pensato. Quando i loro mariti annunciano alle mogli che si amano e vogliono sposarsi, le vite delle donne vengono messe sottosopra e con il loro disappunto, si intrecciano in modo permanente. A sorpresa, però, Grace e Frankie scoprono di poter contare sul reciproco supporto.



Trailer Sottotitolato Film Jane Fonda grace-and-frankie-stagione-3 Lily Tomlin Marta Kauffman Howard J. Morris