The Get Down - Stagione 2 Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

07/04/2017 Genere: Musicale Regia:

Cast:

Shameik Moore, Justice Smith, Herizen Guardiola, Jaden Smith, Skylan Brooks, Tremaine Browne, Jr., Yahya Abdul-Mateen II, Jimmy Smits, Giancarlo Esposito Trama del Film THE GET DOWN - Stagione 2:

La seconda stagione, verrà ambientata un anno più tardi, nel 1978 e vedrà sorgere in maniera sempre più decisa un nuovo fenomeno pop non ancora ben identificato, mentre nel frattempo la disco music continuerà imperterrita nel proprio slancio. Books e Mylene si troveranno esattamente in mezzo a questo momento di forte cambiamento realmente importate per le loro carriere.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 356 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film Shameik Moore the-get-down-stagione-2 Herizen Guardiola Justice Smith Giancarlo Esposito Yahya Abdul-Mateen II Tremaine Browne Jimmy Smits Skylan Brooks Jaden Smith Jr.