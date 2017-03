Broadchurch - Stagione 3 Teaser Originale - iVid Portale dei trailer Teaser Originale





Data di uscita del film:

28/02/2017 Genere: Thriller Regia:

Paul Andrew Williams, Daniel Nettheim, Lewis Arnold Cast:

David Tennant, Olivia Colman, Jodie Whittaker, Arthur Darvill, Carolyn Pickles, Adam Wilson, Andrew Buchan Trama del Film BROADCHURCH - Stagione 3:

La nuova stagione che mostra il ritorno in azione dei protagonisti David Tennant e Olivia Colman nei panni dell'Ispettore Alec Hardy e del Detective Ellie Miller. Ritorneremo in una città e ai personaggi che conosciamo così bene mentre si ritrovano coinvolti in una nuova e affascinante storia che metterà alla prova la forza della comunità e delle persone che ci vivono e spero sia un adeguato epilogo a questa trilogia”.



