Unlocked - Londra Sotto Attacco Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

04/05/2017 Genere: Spionaggio Regia:

Michael Apted Cast:

Orlando Bloom, Noomi Rapace, Michael Douglas, Toni Collette, John Malkovich, Brian Caspe, David Bowles Trama del Film CODICE UNLOCKED:

Uno spy thriller, con ovvia contaminazione della scuola svedese, con al centro una protagonista, un’agente della CIA, che si ritrova invischiata in un piano che prevede la distruzione di Londra per mezzo di un attacco biologico. Alice Racine vive un’esistenza tranquilla a Londra. Un tempo ottima agente della Cia, Alice non è riuscita a liberare in tempo un prigioniero per salvare la vita di molte persone e ciò l’ha spinta a lasciare il campo investigativo per diventare assistente sociale. Quando, però, la Cia scopre un imminente attacco terroristico, Alice viene richiamata inaspettatamente in azione. Nonostante il successo, Alice scopre da una telefonata di un vecchio collega di essere finita in una trappola da cui potrà liberarsi solo con la fuga. Con i rapporti con la Cia compromessi, dovrà fare affidamento su pochi conoscenti fidati per cercare i responsabili della situazione e impedire un attacco biologico mortale.



-- Seleziona il video -- Trailer Originale



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 43.890 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film Michael Douglas David Bowles Brian Caspe Michael Apted John Malkovich Noomi Rapace unlocked Toni Collette Orlando Bloom