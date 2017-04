Mal Di Pietre Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

13/04/2017 Genere: Drammatico Regia:

Nicole Garcia Cast:

Marion Cotillard, Louis Garrel, Alex Brendemühl, Brigitte Roüan, Victoire Du Bois Trama del Film MAL DI PIETRE:

Anni Cinquanta. Gabrielle vive in un piccolo paese nel sud della Francia. Vedendola presa da passioni che ritengono sconvenienti i genitori la fanno sposare con José, un gentile e onesto contadino spagnolo, sperando che questo la induca a comportarsi come si vorrebbe. Quando però si ritrova affetta da calcoli renali e viene inviata in una casa di cura sulle Alpi incontra un ufficiale che ha combattuto in Indocina e se ne innamora. Da quel momento il suo pensiero e i suoi sentimenti sono rivolti solo a lui. Saranno le situazioni della vita a decidere cosa ne sarà del suo desiderio.



Trailer Italiano Film Brigitte Roüan Victoire Du Bois Louis Garrel Alex Brendemühl Marion Cotillard mal-di-pietre Nicole Garcia