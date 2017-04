The Circle Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

27/04/2017 Genere: Drammatico Regia:

James Ponsoldt Cast:

Tom Hanks, Emma Watson, John Boyega, Karen Gillan, Poorna Jagannathan Trama del Film THE CIRCLE:

La giovane Mae (Emma Watson) viene assunta dalla più grande azienda di tecnologia e social media del mondo, The Circle, fondata da Eamon Bailey (Tom Hanks). L'attività di The Circle è di collegare le e-mail personali degli utenti, i social media, la banca, gli acquisti in un sistema operativo universale e creare un'identità online in una nuova era di civiltà e trasparenza. Ma quando i dati personali vengono raccolti, setacciati, monetizzati ed utilizzati per la sorveglianza, la privacy diventa obsoleta. Basato sul bestseller internazionale "Il Cerchio" di Dave Eggers, The Circle è un emozionante thriller psicologico, interpretato da Tom Hanks, Emma Watson, John Boyega e Karen Gillan.



