Data di uscita del film:

13/04/2017 Genere: Drammatico Regia:

Francesco Amato Cast:

Toni Servillo, Verónica Echegui, Luca Marinelli, Carla Signoris, Giacomo Poretti Trama del Film LASCIATI ANDARE:

Lasciati andare, il nuovo film di Amato, con protagonista il grande Toni Servillo. Il film racconta la storia di Elia, interpretato da Toni Servillo, uno psicanalista ebreo di pura scuola freudiana, che ha fama, grazie alla sua aria ieratica e distaccata, di generare immediata soggezione nei suoi pazienti. Elia vive da solo in un appartamento sullo stesso piano della sua ex moglie Giovanna (Carla Signoris), di cui è ancora segretamente innamorato. Il medico, dopo un lieve malore, gli prescrive una dieta ferrea ed attività sportiva per buttare giù i chili di troppo. È così che Elia si imbatte in Claudia (Veronica Echegui), una personal trailer con il culto del corpo ma molto meno della mente.



