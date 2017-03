17 Anni (e Come Uscirne Vivi) Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

30/03/2017 Genere: Commedia Regia:

Kelly Fremon Craig Cast:

Hailee Steinfeld, Haley Lu Richardson, Blake Jenner, Kyra Sedgwick, Woody Harrelson, Hayden Szeto Trama del Film 17 ANNI (E Come Uscirne Vivi):

"The Edge of Seventeen" è un nuovo film "coming-of-age" sullo stile di "Sixteen Candles" e "Breakfast Club". Una candida, onesta e spesso esilarante prospettiva di come è il crescere per una ragazza nel mondo moderno di oggi. Tutti sanno che crescere è difficile, e la vita non è facile per la studentessa delle superiori Nadine che è già al top dell'imbarazzo quando il suo popolare fratello maggiore Darian inizia ad uscire con la sua migliore amica Krista. Tutto in una volta, Nadine sente più sola che mai, fino a quando l'inaspettata amicizia con un ragazzo riflessivo le dà un barlume di speranza che le cose dopotutto potrebbero non essere così terribili come appaiono.



Trailer Italiano Film Hailee Steinfeld Haley Lu Richardson Hayden Szeto Kelly Fremon Craig Kyra Sedgwick 17-anni-e-come-uscirne-vivi Blake Jenner Woody Harrelson