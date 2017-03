Apb - Stagione 1 Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

28/03/2017 Genere: Poliziesco Regia:

Cast:

Justin Kirk, Natalie Martinez, Taylor Handley, Ernie Hudson, Caitlin Stasey, Tamberla Perry, Daniel MacPherson Trama del Film APB - Stagione 1:

In seguito all'assassinio del suo migliore amico in un tentativo di rapina andato storto, con il responsabile ancora a piede libero, il magnate delle tecnologie Gideon Reeves pretende giustizia. Con milioni di dollari nelle tasche, Gideon stringe un accordo senza precedenti con l'amministrazione di una città in bancarotta per costituire una propria forza di polizia - la migliore, più tempestiva e intelligente mai vista. Creata per il dipartimento una tecnologia all'avanguardia, questo stravagante ma brillante outsider sfida le forze dell'ordine della città a ripensare completamente il modo in cui combattere il crimine.



