Data di uscita del film:

10/03/2017 Genere: Thriller Regia:

Cast:

James Spader, Ryan Eggold, Famke Janssen Trama del Film THE BLACKLIST: REDEMPTION - Stagione 1:

The Blacklist: Redemption è lo spinoff di The Blacklist, in otto episodi incentrato sul personaggio di Tom Keen interpretato da Ryan Eggold. The Blacklist: Redemption lascia l'FBI e Red Reddington (James Spader) per addentrarsi nel mondo di una società para-militare private la Halcyon Aegis gestita da Susan Scott "Scottie" Hargrave (Famke Janssen), che è anche la madre di Tom Keen. Scomparso fin da piccolo e ritenuto morto, Tom non rivela alla madre la sua vera identità deciso a scoprire i segreti della sua famiglia...



