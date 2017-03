Good Behavior - Stagione 1 Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

08/03/2017 Genere: Drammatico Regia:

Cast:

Michelle Dockery, Juan Diego Botto Trama del Film GOOD BEHAVIOR - Stagione 1:

Good Behavior è basata sui racconti di Blake Crouch che ha per protagonista Letty Raines è una vera “bad girl". Uscita di prigione per “buona condotta” intraprende un percorso di redenzione per ottenere la custodia del figlio Jacob, che si interrompe quando si intrufolerà nella camera sbagliata di un albergo, quella di Javier, un intrigante killer assoldato da un uomo per uccidere la moglie. Letty decide di salvare la vita alla sconosciuta. Ma quale modo migliore per iniziare una pericolosa relazione con l’assassino?



