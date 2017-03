Five Came Back Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

31/03/2017 Genere: Docfiction Regia:

Laurent Bouzerau Cast:

Meryl Streep Trama del Film FIVE CAME BACK:

Tratto dal best-seller di Mark Harris Five Came Back: una storia di Hollywood e della Seconda Guerra Mondiale, la docu-serie in tre parti di Netflix Five Came Back racconta l’incredibile storia di come Hollywood ha cambiato la Seconda Guerra Mondiale, e di come la Seconda Guerra Mondiale ha cambiato Hollywood. Il documentario narra le esperienze di sei registi leggendari che andarono in guerra per servire il proprio Paese e raccontarono la verità agli americani: John Ford, William Wyler, John Huston, Frank Capra e George Stevens.



