The Handmaids Tale - Stagione 1 Teaser Originale - iVid Portale dei trailer Teaser Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

26/04/2017 Genere: Drammatico Regia:

Bruce Miller Cast:

Elisabeth Moss, Samira Wiley, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski Trama del Film THE HANDMAIDS TALE - Stagione 1:

La società distopica di Gilead, un tempo nota come Stati Uniti d'America, è governata da un regime misogino ed estremista che auspica un ritorno ai valori tradizionali della società. A capo di Gilead c'è il Comandante, che schiavizza le poche donne fertili rimaste per tentare di ripopolare il mondo. Offred, una delle ancelle del Comandante, cerca di sopravvivere alla crudeltà della società in cui vive e al tempo stesso ritrovare la figlia perduta.



-- Seleziona il video -- Trailer Originale



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 184 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Teaser Originale Film Elisabeth Moss Samira Wiley Joseph Fiennes Yvonne Strahovski the-handmaids-tale-stagione-1 Bruce Miller