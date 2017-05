Mexico! - Un Cinema Alla Riscossa Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

04/05/2017 Genere: Documentario Regia:

Michele Rho Cast:

Antonio Sancassani Trama del Film MEXICO! Un Cinema alla Riscossa:

Il Cinema Mexico è una delle ultime sale mono-schermo rimaste a Milano, la sua storia è legata indissolubilmente alla figura di Antonio Sancassani che da trent’anni la gestisce in modo indipendente e libero curandone maniacalmente ogni singolo aspetto. I 33 anni del Rocky Horror Picture Show e i due straordinari anni di Il vento fa il suo giro sono solo alcuni dei successi che hanno reso la sala un punto di riferimento per gli addetti ai lavori e gli appassionati di cinema di qualità.



