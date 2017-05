Quando Un Padre Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

24/05/2017 Genere: Drammatico Regia:

Mark Williams Cast:

Gerard Butler, Willem Dafoe, Alfred Molina, Gretchen Mol, Dustin Milligan, Alison Brie, Kathleen Munroe, Julia Butters, Anupam Kher Trama del Film QUANDO UN PADRE:

Gerard Butler è lo spietato "cacciatore di teste", che per anni ha lavorato 18 ore al giorno per dare alla sua famiglia il migliore tenore di vita possibile, anche a scapito della sua presenza in casa. La sua esistenza però cambia all'improvviso quando il figlio di 10 anni si ammala gravemente.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 52.993 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film Anupam Kher Dustin Milligan Gerard Butler quando-un-padre Willem Dafoe Alison Brie Alfred Molina Gretchen Mol Mark Williams Julia Butters Kathleen Munroe