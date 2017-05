Paris Can Wait Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

18/05/2017 Genere: Commedia Regia:

Eleanor Coppola Cast:

Diane Lane, Alec Baldwin, Arnaud Viard, Cédric Monnet Trama del Film PARIS CAN WAIT:

Anne è a un bivio della vita: a lungo sposata con un produttore cinematografico di successo, dolce ma disattento, riscopre inaspettatamente se stessa in un viaggio in auto da Cannes a Parigi con un socio in affari di suo marito. Quello che dovrebbe essere un rapporto formale di sette ore si trasforma in una spensierata avventura di due giorni, piena di deviazioni che coinvolgono luoghi pittoreschi, buon cibo, del vino, l'umorismo, la saggezza e il romanticismo, risvegliando i sensi di Anne e donandole una nuova voglia di vivere.



