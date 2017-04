Two Is A Family Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

20/04/2017 Genere: Commedia Regia:

Hugo Gélin Cast:

Omar Sy, Clémence Poésy, Antoine Bertrand, Gloria Colston, Karl Farrer Trama del Film TWO IS A FAMILY:

Samuel trascorre le sue giornate in un paese sul mare nel sud della Francia, dove vive serenamente con le persone che lo circondano e senza prendersi troppe responsabilità . Un giorno una sua ex fidanzata si ripresenta nella sua vita e gli consegna una bimba di pochi mesi che dice essere sua figlia. Samuel fa di tutto per ridare la bimba alla madre ma non riesce a rintracciarla. Così decide di tenerla con sé e quando, con il passare degli anni, il loro rapporto diventa bello e importante, la vecchia fiamma si ripresenta alla sua porta.



-- Seleziona il video -- Trailer Italiano



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 295 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film Antoine Bertrand Hugo Gélin Omar Sy two-is-a-family Gloria Colston Karl Farrer Clémence Poésy