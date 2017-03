The Royal Opera: Madame Butterfly Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

30/03/2017 Genere: Opera Lirica Regia:

Moshe Leise, Patrice Caurier Cast:

Ermonela Jaho, Marcelo Puente, Scott Hendricks, Elizabeth Deshong Trama del Film THE ROYAL OPERA: Madame Butterfly:

Arriva al cinema una delle più note e commoventi opere di Giacomo Puccini, Madama Butterfly, qui orchestrata dal direttore musicale della Royal Opera House, Antonio Pappano. Intrisa di amore, desiderio e tradimenti, l'opera è stata fonte di ispirazione per numerosi film hollywoodiani e musical di successo mondiale come Miss Saigon. In questa eccezionale produzione di Moshe Leiser e Patrice Caurier, la giovane geisha Cio-Cio- San, interpretata dall'amatissimo soprano albanese Ermonela Jaho , continua a credere nell'idilliaco matrimonio con l'ufficiale navale americano B.F. Pinkerton, qui cantato dal tenore argentino Marcelo Puente.



Trailer Italiano Film the-royal-opera-madame-butterfly Scott Hendricks Moshe Leise Marcelo Puente Patrice Caurier Elizabeth Deshong Ermonela Jaho