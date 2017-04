La Storia Dell'amore Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

13/04/2017 Genere: Drammatico Regia:

Radu Mihaileanu Cast:

Gemma Arterton, Elliott Gould, Sophie Nélisse, Derek Jacobi, Torri Higginson Trama del Film LA STORIA DELL'AMORE:

New York, 21° secolo. Leo, un vecchio immigrato polacco ebreo, vive nel ricordo del grande amore della sua vita. Dall'altra parte della città , a Brooklyn, l'adolescente Alma è alla ricerca dell'uomo ideale che possa portare sua madre a risposarsi. Nonostante il pieno controllo di sé e delle sue azioni, Alma si innamora del compagno di classe Misha e scopre per la prima volta l'amore. Nulla sembra collegare il vecchio Leo e la giovane Alma ma invece...



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 290 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film Gemma Arterton Sophie Nélisse Radu Mihaileanu Elliott Gould Torri Higginson la-storia-dell-amore Derek Jacobi