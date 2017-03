Dawson City - Il Tempo Tra I Ghiacci Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

13/03/2017 Genere: Documentario Regia:

Bill Morrison Cast:

Kathy Jones-Gates, Michael Gates, Sam Kula Trama del Film DAWSON CITY - Il Tempo Tra i Ghiacci:

Non si tratta di un “classico” restaurato ma di cinema ritrovato nel senso letterale del termine. Il film è infatti realizzato a partire dall’eccezionale ritrovamento, al confine tra Canada e Alaska, di più di 500 film muti risalenti agli anni ’10 e ’20 e ritenuti perduti per sempre. Il film è la storia di questa fortunosa scoperta e attraverso questi film salvati dall’oblio racconta un secolo di storia americana con uno stile elegiaco ed ipnotico che accosta documentario e sperimentazione, memoria del cinema e cinema della memoria. Controparte musicale di questo autentico poema visivo è la colonna sonora dell’astro nascente Alex Somers, collaboratore in pianta stabile della band islandese Sigur Rós e di recente autore delle musiche di Captain Fantastic.



