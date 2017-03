La VeritÀ Vi Spiego Sull'amore Clip - Mamme a Grappolo - iVid Portale dei trailer Clip - Mamme a Grappolo





30/03/2017 Genere: Commedia Regia:

Max Croci Cast:

Ambra Angiolini, Carolina Crescentini, Massimo Poggio, Edoardo Pesce Trama del Film LA VERITÀ VI SPIEGO SULL'AMORE:

Ispirata al libro omonimo e al blog di successo TiAsmo, una commedia divertente ed emozionante sulle infinite sfumature dell’Amore. La vita di Dora è; finita sottosopra quando il compagno Davide l’ha lasciata dopo sette anni di relazione e due figli: Pietro di cinque anni e Anna, di uno. Sopraffatta dalla routine bambini/lavoro, Dora si rifiuta di elaborare il lutto sentimentale, finchè; non arriva il momento di raccontare la verità ; a Pietro, il quale crede ancora che il papà ; sia via solo per lavoro. Dora, spronata dall’amica Sara, trova finalmente la forza di reagire. Il primo passo sarà ; riappropriarsi del proprio tempo assumendo l’insolito babysitter Simone, poeta-bidello e nuovo fidanzato di Sara.



