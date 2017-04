Fast & Furious 8 Trailer Italiano II - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano II





Data di uscita del film:

13/04/2017 Genere: Azione Regia:

F. Gary Gray Cast:

Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Charlize Theron, Scott Eastwood, Jordana Brewster, Kurt Russell, Helen Mirren, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris Ludacris Trama del Film FAST & FURIOUS 8:

Ora che Dom e Letty sono in luna di miele e Brian e Mia si sono ritirati — ed il resto del gruppo è stato esonerato — il team giramondo ha trovato una parvenza di vita normale. Ma il gruppo sarà messo a dura prova come mai prima d’ora quando una donna misteriosa irretisce Dom per indurlo a ritornare al mondo del crimine. Dalle coste di Cuba e le strade di New York fino alle distese ghiacciate del Mare di Barents, la nostra squadra d’élite attraverserà il globo per impedire a un ribelle di scatenare il caos in tutto il mondo… e per riportare a casa l’uomo che li aveva resi una famiglia.



