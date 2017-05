2night Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

25/05/2017 Genere: Drammatico Regia:

Ivan Silvestrini Cast:

Matilde Gioli, Matteo Martari, Giulio Beranek Trama del Film 2NIGHT:

Due trentenni si incontrano in un locale trendy di Roma, si piacciono immediatamente e decidono di passare la notte insieme. Ma trovare parcheggio al quartiere Pigneto è praticamente impossibile, e i due sono costretti a girare in macchina per ore. Lui ha una valigia nel bagagliaio e un segreto da custodire. Lei ha un atteggiamento aggressivo e una fragilità nascosta da difendere. Basterà una notte di sfide e confessioni, di scommesse e fantasie sessuali, a trasformare "una botta e via" in qualcosa di più significativo?



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 186 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film 2night Giulio Beranek Matteo Martari Matilde Gioli Ivan Silvestrini