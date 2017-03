Autopsy Clip - Ha il Volto Coperto - iVid Portale dei trailer Clip - Ha il Volto Coperto





Data di uscita del film:

08/03/2017 Genere: Horror Regia:

André Øvredal Cast:

Emile Hirsh, Brian Cox, Ophelia Lovibond, Michael McElhatton, Parker Sawyers Trama del Film AUTOPSY:

Tommy Tilden è un esperto medico legale e gestisce con suo figlio Austin un obitorio in Virginia. Un giorno lo sceriffo del posto arriva con un caso di emergenza, il cadavere di una donna sconosciuta ritrovato in un seminterrato a seguito di un pluriomicidio. Sembra un caso come tanti, ma nel corso dell’autopsia i due professionisti vengono man mano turbati da nuove, terrificanti scoperte. Il corpo della donna è perfettamente conservato all'esterno, ma all’interno è stato smembrato e rimangono segni di cicatrici e bruciature, come se fosse stata vittima di un orribile e misterioso rituale di tortura. Mentre padre e figlio cercano spiegazioni scientifiche plausibili a queste scoperte raccapriccianti, cose sempre più inspiegabili sembrano succedere nell’obitorio...



