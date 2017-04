Savva Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film: 13/04/2017

Genere: Animazione
Regia: Max Fadeev

Max Fadeev Cast:

Trama del Film SAVVA:

“Savva” è la storia di un ragazzo di 10 anni che vive in un piccolo villaggio in una foresta. Una volta protetto dai regali lupi bianchi, il villaggio ora è facile preda di una banda di spietate iene. Savva riesce a fuggire nel bosco, dove viene salvato da Angee, un maestoso lupo bianco, l’unico sopravvissuto alla scomparsa di massa della sua specie. Angee confida a Savva che un potente mago racconta che vi è un guerriero in grado di liberare il suo villaggio. Sfortunatamente, però, il mago vive su una montagna completamente circondata dalle forze di Mom Jozee, la malvagia Regina Scimmia a tre teste. Di fronte ad insormontabili prove, Savva e Angee iniziano il lungo e pericoloso viaggio verso la montagna. Durante il lungo viaggio si aggiungono altri compagni: Puffy, una strana e pelosa creatura rosa; Fafl, un presuntuoso e antiquato francese che è di fatto un barone mancato vittima di un incantesimo e costretto a portare con sè sulla spalla il Re delle Zanzare; la principessa della palude Nanty e altri. Tutti hanno una ragione personale per incontrare il Mago. Alleandosi contro il nemico comune, il piccolo gruppo combatte contro l’esercito di Mom Jozee per raggiungere l’obiettivo. È una fiaba colorata che parla dell’importanza di prendersi cura dei propri cari, incontrare veri amici, crescere forti e credere nei propri sogni con tutto il cuore.



