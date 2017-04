Oltre Le Nuvole: Il Luogo Promessoci Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

11/04/2017 Genere: Animazione Regia:

Makoto Shinkai Cast:

Trama del Film OLTRE LE NUVOLE: Il Luogo Promessoci:

Hiroki Fujisawa e Takuya Shirakawa sognano di costruire un velivolo capace di volare vicino alla torre di Hokkaido, pericolosissima arma sovietica in grado di trasformare il mondo in un universo completamente differente. Le loro ambizioni vengono condivise da Sayuri Sawatari, giovane di cui Hiroki finisce con l'innamorarsi. Con il passare del tempo, i tre prendono strade diverse. In realtà la ragazza è in ospedale, colpita da una grave forma di narcolessia.



-- Seleziona il video -- Trailer Italiano



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 192 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film Makoto Shinkai oltre-le-nuvole-il-luogo-promessoci