24/02/2017 Genere: Drammatico Regia:

Cast:

Gavin Stenhouse, David Strathairn, Kristine Nielsen, Maya Kazan, Sarah Schenkka Trama del Film Z: The Beginning of Everything - Stagione 1:

Serie biografica ispirata alla vita di Zelda Sayre una brillante diciottenne del sud degli USA nel 1918. Zelda sogna una vita diversa, piena di avvenimenti e avventure e nonostante il padre autoritario, Zelda diventerà l'icona delle "Flapper girls" nei ruggenti anni '20.



