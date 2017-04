Le Cose Che Verranno Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

20/04/2017 Genere: Drammatico Regia:

Mia Hansen-Løve Cast:

Isabelle Huppert, Edith Scob, Roman Kolinka, André Marcon, Marion Ploquin Trama del Film LE COSE CHE VERRANNO:

Sposata, due figli, e una madre fragile che ha bisogno di continue attenzioni, Nathalie divide le sue giornate tra la famiglia e la sua dedizione al pensiero filosofico, in un contesto di apparente e rassicurante serenità . Ma un giorno, all' improvviso e senza preavviso alcuno, questo suo mondo fatto di abitudini e certezze si frantuma in mille pezzi. Con il trauma del cambiamento e la necessità di doversi adattare alle mutate circostanze, Nathalie scopre, tuttavia, anche una libertà fino ad allora mai conosciuta, e un desiderio, inaspettato, di aprirsi al mondo e alle nuove cose che verranno.



