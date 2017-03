Fleabag - Miniserie Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

01/02/2017 Genere: Drammatico Regia:

Phoebe Waller-Bridge Cast:

Phoebe Waller-Bridge, Sian Clifford, Jenny Rainsford Trama del Film FLEABAG - Miniserie:

Fleabag è una miniserie di sei puntate scritta e interpretata da Phoebe Waller-Bridge, andata in onda su BBC Three la scorsa estate, approdata su Amazon Prime in tutto il mondo a settembre e da noi pochi giorni fa. Fleabag racconta, in chiave ironica, un momento particolarmente tragico della vita di una ragazza londinese. La protagonista – il cui soprannome Fleabag dà il titolo alla serie – gestisce un bar sull’orlo del fallimento, non ha un soldo, ha appena perso la sua migliore amica a causa di un incidente ed è in crisi col suo ragazzo. Eppure niente di tutto questo la turba minimamente. Una cosa la preoccupa un pochino, la confessa al padre alla fine della prima puntata: “Ho questa brutta sensazione di essere una donna avara, pervertita, egoista, apatica, cinica, depravata, moralmente corrotta che non potrebbe nemmeno definirsi una femminista”.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 19 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film Phoebe Waller-Bridge Sian Clifford Jenny Rainsford fleabag-miniserie