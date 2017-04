La Meccanica Delle Ombre Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





06/04/2017 Genere: Drammatico Regia:

Thomas Kruithof Cast:

François Cluzet, Denis Podalydès, Sami Bouajila, Simon Abkarian, Alba Rohrwacher Trama del Film LA MECCANICA DELLE OMBRE:

Duval è un contabile molto preciso nel proprio lavoro, finché viene licenziato a causa di esuberi aziendali. Dopo alcune ricerche di lavoro infruttuose viene contattato da un certo Clément, un tipo misterioso che gli offre un nuovo impiego: Duval dovrà trascrivere, velocemente e senza errori, alcune registrazioni su cassetta ogni giorno, in cambio di uno stipendio ragguardevole. Ben presto Duval si rende conto che il contenuto di queste cassette "scotta" politicamente, ma tirarsi fuori dall'impegno non è un'opzione prevista.



