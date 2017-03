The Good Fight - Stagione 1 Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





19/02/2017 Genere: Commedia Regia:

Robert King Cast:

Christine Baranski, Cush Jumbo, Rose Leslie, Delroy Lindo, Justin Bartha, Sarah Steele, Erica Tazel Trama del Film THE GOOD FIGHT - Stagione 1:

The Good Fight è lo spin-off di The Good Wife. Nella nuova serie, Lockhart - che conosciamo per essere una potente e grande avvocatessa della città e dello studio legale di The Good Wife - si ritrova costretta a ricominciare tutto da capo a causa di uno scandalo finanziario che ha spazzato via il suo lavoro e gran parte i suoi risparmi. Entrando in collaborazione con sua figlioccia Maia, che si trova in una situazione molto simile alla sua, la coppia unisce le forze con Luca Quinn in una nuova impresa nella città di Chicago.



