Data di uscita del film:

22/02/2017 Genere: Azione Regia:

Alexander Cary Cast:

Clive Standen, Jennifer Beals, Gaius Charles, Brooklyn Sudano, Monique Gabriela Curnen, Michael Irby, James Landry Hébert, Jose Pablo Cantillo Trama del Film TAKEN - Stagione 1:

La storia delle origini del più giovane e bramoso Berretto Verde Bryan Mills, chiamato ad affrontare una tragedia personale che scuote il suo mondo. Mentre fatica a superare il trauma dell'incidente e pretende vendetta, Mills si ritrova invischiato in una carriera come letale agente della CIA, un lavoro che risveglia il suo molto particolare, e molto pericoloso, set di abilità . Nell'arco di trent'anni, questo giovane uomo è destinato a diventare il Bryan Mills che il mondo imparerà a conoscere e amare. Taken di NBC è l'adattamento televisivo dell'omonima trilogia cinematografica co-scritta da Luc Besson, con protagonista Liam Neeson.



